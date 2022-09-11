Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

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KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkisinde 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada, araçlar hasar gördü.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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