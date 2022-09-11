Ümitler Balkan Judo Şampiyonası sona erdi

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KOCAELİ (AA) - Ümitler Balkan Judo Şampiyonası, Kocaeli'de sona erdi.

Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda iki gün süren şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek, Romanya, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan 200'e yakın sporcu katıldı.

Şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 81, 90 ve + 90 kilo, kadınlarda 63, 70 ve + 70 kilo kategorilerinde müsabakalar oynandı.

Erkekler 90 kiloda mücadele eden milli judocu Mikail Zaloğlu altın, + 90 kiloda yarışan Yusuf Kaan Engin gümüş, Mehmet Ali Akıncı bronz madalya kazandı.

Kadınlar 63 kiloda ise tatamiye çıkan Zehra Nur Kaya ve Elif Kusku bronz, 70 kiloda Hatice Koçyiğit gümüş, Silan Ok bronz, + 70 kiloda Gülsüm Ağaç bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ilk gününde 4 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan Türkiye, toplamda 22 madalyayla 9 ülke arasında birinci oldu.

Bireysel karşılaşmaların ardından karma takım kategorisi müsabakaları yapıldı.

Türkiye, yarı finalde Bosna Hersek, finalde de Romanya'yı mağlup ederek altın madalya elde etti.

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