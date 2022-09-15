Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AirTaxi Dikey Hava Gösterisi'ni izledi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AirTaxi Dikey Hava Gösterisi'ni izledi:

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin özellikle sanayide büyük bir ivme yakaladığını belirterek, "Türkiye'nin ihracatı büyük bir ivme yakaladı. Her alanda üretim yapabilen bir ülkeyiz. Bunlar Türkiye'nin kalkınması için değerli ama fark oluşturacak işler; geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaktan, uçan arabalara, insansız hava araçlarına, uzaya yatırım yapmaktan, biyoteknolojiye, nanoteknolojiye yatırım yapmaktan geçiyor. Biz de bu alanlara çok ciddi yatırımlar yapıyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AirTaxi Dikey Hava Gösterisi'ni izledi:

KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin özellikle sanayide büyük bir ivme yakaladığını belirterek, "Türkiye'nin ihracatı büyük bir ivme yakaladı. Her alanda üretim yapabilen bir ülkeyiz. Bunlar Türkiye'nin kalkınması için değerli ama fark oluşturacak işler; geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaktan, uçan arabalara, insansız hava araçlarına, uzaya yatırım yapmaktan, biyoteknolojiye, nanoteknolojiye yatırım yapmaktan geçiyor. Biz de bu alanlara çok ciddi yatırımlar yapıyoruz." dedi.

AirTaxi Dünya Kongresi kapsamında Bilişim Vadisi'ndeki helikopter pistinde düzenlenen AirTaxi Dikey Hava Gösterisi'ni izleyen Varank, gazetecilere, Bilişim Vadisi'nin Türkiye'nin mobilite çalışmalarına en büyük katkıyı veren Türkiye'nin en büyük teknoparkı olduğunu söyledi.

Bu seneki AirTaxi Dünya Kongresi'ne ev sahipliği yapmaya karar verdiklerini dile getiren Varank, kongrenin 13-14 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirildiğini kaydetti.

Varank, kongre kapsamında Bilişim Vadisi'nde Türkiye'deki girişimlerin ve firmaların kabiliyetlerini ortaya koyabilecekleri ufak bir gösteri yaptıklarını anlatarak, "AirTaxi Dünya Kongresi; gittikçe yaygınlaşan uçan arabalar dediğimiz, yani kişisel hava araçlarının tartışıldığı, geleceğe dair projeksiyonların yapıldığı bir kongre. Bu kongrede hem Türkiye'den profesyoneller hem de dünyadan profesyoneller bir araya gelerek 2 gün boyunca hem tartıştılar hem de dünyanın gideceği yönle ilgili neler yapılabilir- özellikle dünyada regülasyonlarla ilgili bu sektördeki regülasyonlarla ilgili eksiklikler var- bunlarla ilgili neler yapılabilir, bunları tartıştılar." diye konuştu.

- "Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaparsanız dünyada çok başarılı olabilirsiniz"

Bilişim Vadisi'ne misafirleri davet ettiklerini aktaran Varank, burada en küçüğünden en büyüğüne kadar hava araçlarından bir gösteri yapıldığını dile getirdi.

Varank, "Dünyanın şu anda en hızlı dronunu Türkiye'de bir girişim firmamız üretiyor." diyerek, şöyle devam etti:

"Bunun bir şovunu izledik. AirCar diye insanlı taşımacılık yapacak yine bir firmamızın küçük bir havalanma gösterisini izledik. Biz inanıyoruz ki doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaparsanız dünyada çok başarılı olabilirsiniz. İşte bunu İHA'lardan, SİHA'lardan zaten görüyoruz. Dünyada şu anda insansız hava araçları, SİHA'lar dediğimizde insanların aklına ilk Türkiye geliyor. Uçan arabalarda da AirTaxi'lerde de biz Türkiye'de müthiş bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Firmalarımız harıl harıl bu alanlarda çalışıyor. Doğru zamanda, daha teknolojinin tam gelişmediği, dünyada bu sektörün ve pazarın açık olduğu bir zamanda, biz de bu işlere yatırım yaparak inşallah dünyada ileride başarılı bir ülke konumuna geleceğiz. Biz buna inanıyoruz.

AirCar firmamızın aracını biraz önce inceledik. Kendileri 23 Nisan'da Galataport'tan Üsküdar'a insanlı bir uçuş yapabileceklerine inandıklarını söylediler. Biz de arkadaşlarımızla regülasyon buna müsait midir, güvenlik anlamında bu yapılabilir mi? Bunu çalışacağız. Arkadaşlarımız 23 Nisan'a bunu yetiştirebilirlerse Türkiye'den bir AirTaxi, uçan araba 23 Nisan'da Galataport'tan Üsküdar'a uçmuş olacak. İnşallah başarırlar. İnşallah biz izinleri çıkarabiliriz."

- "Baykar, Cezeri'yi insanlı uçuşa hazırlıyor"

Burada görülen kabiliyetlerin, Türkiye'yi ileriye taşıyacak kabiliyetler olduğuna işaret eden Varank, "Her zaman şunu vurguluyoruz; evet, günlük işlerle uğraşmanız gerekiyor. Türkiye'de gündelik işler mutlaka yapmanız gerekiyor ama biz Türkiye'nin geleceğe yönelik teknolojilere yatırım yapması gerektiğine inanıyoruz. Ancak bunu yapabilirsek ileride Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabiliriz, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirebiliriz. Türkiye şu anda özellikle sanayide büyük bir ivme yakaladı. Türkiye'nin ihracatı büyük bir ivme yakaladı. Her alanda üretim yapabilen bir ülkeyiz. Bunlar Türkiye'nin kalkınması için değerli ama fark oluşturacak işler; geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaktan, uçan arabalara, insansız hava araçlarına, uzaya yatırım yapmaktan, biyoteknolojiye, nanoteknolojiye yatırım yapmaktan geçiyor. Biz de bu alanlara çok ciddi yatırımlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank, Türkiye'de daha önce üretilmemiş birçok ürünün artık üretilmeye başladığına dikkati çekerek, Türkiye'nin ürettiği teknolojik ürünlerin, dünyada referans kabul edilmeye başlandığını söyledi.

Bu ivmeyi devam ettireceklerini vurgulayan Varank, "Bu manada AirTaxi Dünya Kongresi'ni de bu sene ülkemizde yapmaktan çok memnunuz. Özellikle uçan araçlar, AirTaxi alanında da Türkiye'deki kabiliyetleri desteklemeye devam edeceğiz. Arkamızda Cezeri duruyor, Baykar'ın bir aracı, onlar harıl harıl bunu insanlı uçuşa hazırlıyorlar. AirCar'ı burada gördük, arkamızda 150 kilogram kargo taşıyabilecek devasa bir dron var. Bunların hepsi bizim şirketlerimizin tasarladığı, geliştirdiği ürünler. İnşallah bu alanda bir başarı hikayesi yazmakta kararlıyız." şeklinde konuştu.

- "Misafirler etkinlikten memnun"

Varank, dünyanın her tarafından katılımcıların bulunduğunu belirterek, geçen sene Londra'da yapılan kongreyi bu sene Türkiye'ye aldıklarını söyledi.

Etkinliği renklendirmek için dron şovları, AirTaxi'nin uçuşunu bunun içine kattıklarını ifade eden Varank, bu araçları burada sergilediklerini ve misafirlerin bundan memnun olduğunu kaydetti.

Varank, yabancı misafirlere "Türkiye'nin en büyük teknoparkı" Bilişim Vadisi'ni gezdireceklerini dile getirerek, onları buradaki kabiliyetlerle girişimcilerle tanıştıracaklarını anlattı.

Türkiye'nin otomobilinin burada olduğunu aktaran Varank, "29 Ekim'de inşallah fabrikasının açılışını yapacağız. Togg'u kendilerine tanıtacağız. Misafirlerimiz etkinlikten memnun." dedi.

Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, yurt içinden ve dışından havacılık sektörünün temsilcileri ve ilgililerin de yer aldığı etkinlik kapsamında katılımcılar, Dasal, Zyrone ve AirCar'ın demo uçuş yapan araçlarını izledi.

Etkinlik süresince AirCar firmasının aracı ile Dasal'ın "Kargo 150" ve Baykar'ın "Cezeri" modelleri sergilendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bathonea kazılarında 1600 yıllık hokka ve divit bulundu
YEREL HABERLER Bathonea kazılarında 1600 yıllık hokka ve divit ...
Kocaeli'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin yakınlarınca darbedildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin ...
CHP Ekonomi Masası heyeti, Kocaeli'de temaslarda bulundu
YEREL HABERLER CHP Ekonomi Masası heyeti, Kocaeli'de temaslarda ...
Kocaeli'de 33 kök Hint keneviri ile 2 kilo 536 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 33 kök Hint keneviri ile 2 kilo 536 gram ...
CHP Ekonomi Masası heyeti, Kocaeli'de iş dünyası temsilcileriyle buluştu
YEREL HABERLER CHP Ekonomi Masası heyeti, Kocaeli'de iş dünyası ...
CHP'li Öztrak: Enflasyonu azdıran bir büyüme oldu
YEREL HABERLER CHP'li Öztrak: Enflasyonu azdıran bir büyüme oldu
Hayvansever akademisyenin aracına zarar veren kişi yakalandı
YEREL HABERLER Hayvansever akademisyenin aracına zarar veren kişi ...
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 17 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 17 ...
Kocaeli'de 52 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 52 kök Hint keneviri ele geçirildi
Hayvansever akademisyene bu kez de 'Ensendeyim' tehdidi
YEREL HABERLER Hayvansever akademisyene bu kez de 'Ensendeyim' ...
Kocaeli'de iş yeri kundakladığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli'de iş yeri kundakladığı iddiasıyla 1 kişi ...
Kocaeli'de kaçak alkol ve sigara operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli'de kaçak alkol ve sigara operasyonlarında 6 ...
Kocaeli'de 46 kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 46 kaçak cep telefonu ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.