Kocaeli'de öğrenci servisleri denetlendi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güven içerisinde ulaşımlarının sağlanması ve servis taşımacılığının disiplin altına alınması amacıyla servis araçlarında denetim yaptı.

Denetimlerde, "dur" levhası, okul taşıtı yazısı, emniyet kemeri, iç aksamlar ve lastiklerin okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı kontrol edildi.

Okul önlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülere yönelik bilgilendirme de yapıldı.



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