Vali Yavuz'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yavuz, mesajında, şanlı tarihi boyunca, tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletin, şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saydığını belirtti.

Vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına cepheden cepheye koşan, bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerin, ülkenin medarıiftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu vurgulayan Yavuz, "Şehitler vatan uğruna nurlanan, gaziler de bu uğurda onurlanan kahramanlar ve şehitlerimizin emaneti olan değerlerin yaşatıcılarıdır. Ebediyete kadar anılacak bir şey varsa milli değerlerimizi yaşatan şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Ülkemizin bağımsızlığı, vatanımızın bütünlüğü, birlik ve beraberliğimizin korunması için girişilen mücadelelerde sergilenen fedakarlık ve kahramanlıklar hafızlarımızdan asla silinmeyecek ve nesiller boyu evlatlarımıza anlatılacaktır." ifadelerini kullandı.

Yavuz, bu cennet vatanın, şehitlerin ve gazilerin emaneti olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkarak, kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak ve tüm gücümüzle ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışma mecburiyetindeyiz, bu bizim görevimizdir. Vatanseverlikleri ve cesaretlerini örnek aldığımız gazilerimize, saygın kişiliklerine yaraşır yaşam koşulları sunmanın devlet ve millet olarak en büyük sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle başta Türkiye Cumhuriyetinin banisi, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle minnetle ve şükranla anarken, hayatta olan gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyor, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum."

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