Kocaeli'de kereste atölyesindeki hızarın üzerine düşen kişi hayatını kaybetti

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KOCAELİ ( AA) - Gebze'de kereste atölyesindeki hızarın üzerine düşen kişi yaşamını yitirdi.

Osman Yılmaz Mahallesi 629/1 Sokak'taki kereste atölyesinde çalışan H.Ç.(53) henüz bilinmeyen sebeple hızar makinesinin üzerine düştü.

Yaralı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.Ç. hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.









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