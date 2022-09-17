Kocaeli Valisi Yavuz, Karamürsel'de muhtarlarla buluştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Karamürsel ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Altınkemer Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Yavuz, muhtarları dinledi.

Vali Yavuz, muhtarlarla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Muhtarları yakın mesai arkadaşları olarak değerlendirdiklerini aktaran Yavuz, "Sizleri bu anlamda çok seviyor ve değer veriyoruz. Bugün sizin karşılaştığınız sıkıntılarınızı dinlemek ve çözümü için istişarelerde bulunmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepinize bu güne kadar yaptığınız güzel çalışmalar için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Vali Yavuz tarafından muhtarlara teşekkür belgesi verildi.

Toplantıya, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Uzun, daire müdürleri, kurum yetkilileri ve muhtarlar katıldı.

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