Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor

KPSS alan bilgisi ve ÖABT sınavı ne zaman?

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir fabrika inşaatında, plastik kalıpların alev almasıyla yangın çıktı.

Makine Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika inşaatında, yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda bulunan plastik kalıplar, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.