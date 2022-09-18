Kocaeli'de kayalıklardan düşen kişi öldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Ballıkayalar Kanyonu'nda kayalıklardan düşen genç, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, arkadaş grubuyla kanyona gelen Sercan İnan (20), henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklardan gölete düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu gencin cansız bedeni göletin içinde bulundu.

Sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti.





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