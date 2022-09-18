Kocaeli'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Anıtpark'ta bir araya gelen kadınlar, bisikletlerini çiçek, balon ve kurdelelerle süsledi.

Organizasyon sorumlusu Fatma Bilge Öğütçüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun Türkiye'de 10 yıl önce İzmir'de başladığını belirterek, bugün 32 ülkedeki 200 şehirde kadınların bisikletleriyle farkındalık oluşturmak için tur attığını dile getirdi.



Konuşmanın ardından etkinliğe katılanlar, trafiğe kapatılan Şehit Rafet Karacan Bulvarı güzergahından Yahyakaptan Mahallesi'ne kadar pedal çevirdi.



Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri de tandem bisikletler üzerinde görme engelli partnerleriyle turu tamamladı.

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