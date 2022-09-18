Kocaeli'de 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada, 2 kilo 120 gram metamfetamin, 1 tabanca, 13 tabanca fişeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 137 bin 665 lira, 100 avro ve 8 dolar ele geçirildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.