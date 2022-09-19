Kocaeli'de 64 düzensiz göçmen yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 64 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik 11-17 Eylül tarihleri arasında 16 yol uygulaması ve 8 farklı operasyon yapıldı.



Yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 64 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Söz konusu yasadışı faaliyeti organize ettiği tespit edilen 10 şüpheli hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan işlem tesis edildi.



Haklarında işlem yapılan 7 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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