Kocaeli'de kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 2 kardeş öldü

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KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze kesiminde kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 2 kardeş hayatını kaybetti, anneleri yaralandı.

İstanbul istikametinde seyreden M.K. (31) idaresindeki 34 FA 5265 plakalı hafif ticari araç, Yağcılar mevkisinde K.Ş'nin (40) kullandığı 59 TC 867 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, sürücü M.K. ile kardeşi A.K'nin (18) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı anne F.K'nin (56) ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İki kardeşin cenazeleri, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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