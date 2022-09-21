Kocaeli'de jandarmanın yaralı halde bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Karapınar Mahallesi'nde kanadından yaralanmış kızıl şahin buldu.

Ekiplerce alınan yaralı kuş, İzmit Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kızıl şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.



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