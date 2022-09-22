Kocaeli'den kısa kısa

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kaza, ulaşımda aksamaya neden oldu.

D-100 kara yolu İstanbul yönü yan yolda seyreden C.S. idaresindeki 41 RD 732 plakalı hafriyat kamyonu, Yahya Kaptan Mahallesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen O.M'nin kullandığı 35 EYA 30 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardan kendi imkanlarıyla çıkan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle otoparka götürülürken yan yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

- Dilovası'nda tırın dorsesi devrildi

Dilovası ilçesinde devrilen tır trafik akışını aksattı.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Diliskelesi mevkisinde Ö.M. idaresindeki 41 K 1844 plakalı tırın kargo ürünleri yüklü dorsesi devrildi.

Dorse ve yükü yapılan çalışmayla kaldırılırken, kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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