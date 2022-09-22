Kocaeli'de 28. Yeşil İhsaniye Elma Festivali başladı

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KOCAELİ (AA) - Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen 28. Yeşil İhsaniye Elma Festivali başladı.

Kervan Saray Kültür Yapısı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İhsaniye'nin özellikle sulu tarım ve meyveciliğin İhsaniye'nin önemli geçim kaynağı olduğunu aktardı.

Sezer, salgın nedeniyle 2 yıl ara verilen festivalin 22-24 Eylül tarihlerinde yapılacağını kaydetti.

İhsaniye'de şu an 120 civarında müstahsil olduğunu, bunun 80-85 meyve üreticisi olduğunu aktaran Sezer, müstahsillere destek olmak amacıyla toplamda 170 bin lira değerinde 10'ar kilogramlık paketler halinde 100 bordo bulamacı ve 100 paket zirai ilaç dağıtılacağını kaydetti.

Toplantıya, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu ile meyve üreticileri de katıldı.

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