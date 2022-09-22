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Kocaeli'de sahte plaka operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA

Kocaeli'de sahte plaka operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde sahte plaka üretildiği iddiasına ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mali suçların men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında bir kozmetik firmasında arama yapıldı.

Aramada, birer mühür makinesi, plaka boyama makinesi ve plaka basmakta kullanılan pres makinesi, 3 takım metal plaka basım kalıbı, plaka boyamada kullanıldığı değerlendirilen boya, 7 basılmış plaka, üzerinde "TR" ibaresi bulunan 220 boş plaka, plaka basımında kullanılan 500 metal harf ve rakam, 12 sayfa üzerinde plaka fiyat ve isimlerin yazılı bulunduğu not kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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