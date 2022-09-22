Kocaeli'de kablo hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sanayi sitesinden kablo çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce, Başiskele Sanayi Sitesi'nde 18 Eylül'de gece saatlerinde iş yeri kapısının zorlanarak açılıp her biri 50 metre uzunluğunda piyasa değeri 80 bin lira olan 3 top antikron kablo çalınmasına yönelik çalışma yapıldı.

Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, Gölcük ilçesindeki operasyonla şüpheli Ş.G'yi (28) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.