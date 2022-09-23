Sağlık turizmi Kocaeli'de düzenlenen forumla ele alınıyor

Görebilmek için sabah namazında bir araya geldiler

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KOCAELİ (AA) - "Sağlık Turizmi ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri" başlıklı 7. Ulusal Sağlıkta Kalite Forumu (USKAF), Kocaeli'nin ev sahipliğinde başladı.

Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninde konuşan Vali Seddar Yavuz, önemli bir cazibe merkezi olan Kocaeli'de vatandaşların ihtiyaçlarını en üst seviyede sağlayacak şekilde sağlık hizmeti sunumunda yeterli donanım ve altyapı imkanlarının bulunduğunu söyledi.

Kentte 27 sağlık kuruluşunun Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaya hak kazandığı bilgisini veren Yavuz, yakında açılması planlanan 1218 yataklı Kocaeli Şehir Hastanesi'nin de en kısa sürede söz konusu yetki belgesini almasının planlandığını kaydetti.

Yavuz, Kocaeli'nin sağlık turizmi verilerine değinerek, "Son 3 yılda ilimize sağlık turizmi ve turistin sağlığı açısından 284 bin 116 yabancı hasta gelmiş ve bu hastaların 155 bin 569'u 2022 yılına aittir. İlimizin başta bilim, sanayi ve teknoloji alanında yapılan olağanüstü çalışmalarla elde ettiği başarıyı, uluslararası sağlık turizmi alanında da gerçekleştireceğine inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Türkiye'nin sağlık turizmi gelirinin 2023'te 5 milyar dolar civarında olmasının beklendiğini aktardı.

Küresel sağlık turizminin boyutu düşünüldüğünde Türkiye'nin bu pastadan daha fazla pay alması gerektiğini vurgulayan Büyükakın, "Aslında altyapı ve yetişmiş insan kaynağı anlamında Kocaeli'nin giderek artan bir kapasitesi var ve emsal illerle kıyaslandığında inanılmaz bir rekabetçi üstünlüğü var. Bütün bunları ortak akılla bir araya getirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirerek, "Mesela bize düşenlerden biri termal turizm alanında termal kaynakların araştırılması, onlarla ilgili tesislerin yapılması. Başiskele'de bunlar tamamlandı ve şimdi tesisin yapılmasıyla ilgili süreci başlattık." dedi.

- "Türkiye'nin sağlık merkezi olması adına tarihi bir anın arifesindeyiz"

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise bütün ülkelerde uygulanan sağlık teknoloji ve tedavilerinin tamamının Türkiye'de başarıyla yapıldığını anlattı.

Ülkenin sağlık merkezi olması adına tarihi bir anın arifesinde olunduğuna dikkati çeken Hülagü, "Türkiye'nin sağlık turizminden aldığı payın arttırılabilmesi, mevcut desteklerde güncellemeye gidilmesi ve yeni destek unsurlarının oluşturulması çok büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, kentteki özel ve kamu hastanelerinde toplam 4 bin 90 yatak bulunduğunu, bu kongreyle hedeflerinin Kocaeli'nin sağlık turizmi potansiyelini göstermek olduğunu ifade etti.

Sağlıkta Kalite İçin İnovasyon Derneği (SAKİD) Başkanı Prof. Dr. Zafer Cantürk de 2000'li yılların başından itibaren Türkiye'de sağlık alanında büyük gelişmeler yaşandığını belirterek, bugün Türkiye'de sağlık hizmetlerine ulaşmanın çok kolay olduğunu vurguladı.

Cantürk, küresel sağlık turizmi pazarının 100 milyar dolar civarında olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Türkiye son 10 yılda bu rakamdan pay alabilmek için büyük ilerleme kaydetti. 600 bin civarında hasta geliyor Türkiye'ye, fakat 1 milyar dolar girdi oluyor. Bu gelirin artırılması gerekiyor. Türkiye olarak çok kıymetli bir sağlık sistemine sahibiz. Sağlık turizmiyle hem ülke gelirlerimizi artırabiliriz hem de sağlık hizmetlerini geliştirebiliriz."

Kocaeli'nin sadece bir endüstri şehri olmadığının altını çizen Cantürk, kentin sağlık turizmiyle ilgili ciddi potansiyelinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

SAKİD tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Ticaret Odasının desteğiyle düzenlenen forum yarın sona erecek.

Etkinlikte, sektörün önde gelen profesyonelleri, teknoloji yöneticileri ve akademisyenler, sağlık turizmi için gerekli uygulamaları tartışacak, mevcut durum veriler ışığında tespit edilecek. Ayrıca, sektördeki gelişmeler değerlendirilip gelecekte yapılması gereken stratejik çalışmalar ele alınacak.

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