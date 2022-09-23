Daiichi Elektronik'in yeni AR-GE merkezi açıldı

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KOCAELİ (AA) - Otomotiv bilgi/eğlence sistemleri alanında faaliyet gösteren yerli firmalardan Daiichi Elektroniğin, Bilişim Vadisi'ndeki AR-GE merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Doğan Holding İcra Kurulu Üyesi Eren Sarıçoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, dünyada birçok zorluklar olduğunu, buna rağmen Doğan Holding'in yatırım yapmaya devam ettiğini söyledi.

Karel ve Daiichi ortaklığının uzun yıllardır yaptıkları en büyük yatırım olduğunu belirten Sarıçoğlu, bu ortaklıktan beklentilerinin çok yüksek olduğunu kaydetti.

Sarıçoğlu, grup olarak değişen şartlara adapte olmaya çalıştıklarını dile getirerek "Daha çok sanayi alanında yatırım yapmak istiyoruz. Katma değerli, ihracata yönelik işler içerisinde olmak istiyoruz. Teknolojiye yakın olmak istiyoruz. Otomotiv sektörü de bu alanda Türkiye'ye çok büyük fırsatlar sunuyor. Daiichi de bu söylediğim tanıma çok yakın. İhracat odaklı, teknolojiye yakın, dizayn, tasarım, gelişim var." diye konuştu.

Açılışını yaptıkları merkezin bu vizyonla çok uyumlu olduğunu vurgulayan Sarıçoğlu, "En önemlisi de buradaki insanlar. Onların mutlu olması, yaratıcılıklarının ortaya çıkması. Tüm bunları sağlamak için biz de elimizde olan kaynakları hem Karel hem de Daiichi için kullanmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

- "Güçlerimizi birleştirerek çok iyi noktalara geleceğiz"

Karel Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Yaman Tunaoğlu da elektroniğin ve teknolojinin çok hızlı geliştiği dönemde Türkiye için çok büyük fırsatlar olduğunu ifade etti.

Bütün ülkelerden herkesin Türkiye'ye bir şekilde gelmek istediğine dikkati çeken Tunaoğlu, "Uzak Asya'daki problemler Türkiye'yi ikinci üretim ve geliştirme merkezi olarak öne çıkarıyor." dedi.

Tunaoğlu, bu kapsamda Karel'i daha da büyütmek için Doğan Holding'le iş birliği sürecini başlattıklarını anlatarak o sürecin sonunda da üçlü bir ortaklığın ortaya çıktığını belirtti.

Bilişim Vadisi'ndeki AR-GE merkezi kurulmasının Daiichi için çok önemli bir karar olduğunu vurgulayan Tunaoğlu, "Ben iyi olacağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde Karel ve Daiichi yeni teknolojilerde beraber çalışacak. Güçlerimizi birleştirerek çok iyi noktalara geleceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Çok güçlü bir şirketler grubu haline geldik"

Daiichi Elektronik Genel Müdürü Ömer Akdeniz ise Daiichi'nin kuruluş hikayesini ve 20 yıllık yolculuğunu anlattı.

İlk 2002 senesinde Tofaş'ın Doblo hoparlörlerini Çin'den tedarik ederek başladıklarını söyleyen Akdeniz şöyle devam etti:

"2014 senesinde ilk kez 'Multimedya tarafına geçmemiz lazım.' dedik. İlk olarak Hyundai ile i20'lere multimedya verdik. Türkiye'de D ve C segmentte ilk kez multimedya takan araçtır i20. TOFAŞ da Linea için böyle bir talepte bulundu ve biz hem i20 hem Linea'ya multimedya tedariki sağlayarak Türkiye pazarında otomotive infotainment alanında giriş yapmış olduk. En büyük kırılma noktası İtalyanların Linea multimedya modelini görmesi ve bunu Punto'ya aynen uygulamak istemesi oldu. En büyük kırılma tam da orada başladı ve İtalya'ya ofisimizi kurduk. Punto'da çok başarılı bir çalışma yaptık. Sonra Fiorino geldi, arkasından Hyundai'nin modelleri arttı. Yine Fiorino'yu Avrupa'da da uyguladılar."

Akdeniz, Daiichi - Karel ortaklığı ve daha sonra Doğan Holding'in bu yapının çoğunluk hissesini almasıyla çok güçlü bir şirketler grubu haline geldiklerini ifade etti.

- "İkinci AR-GE merkezi için özellikle Bilişim Vadisi'ni seçtik"

Daiichi Elektronik AR-GE Direktörü Emrah Yürüklü de 2002'de kurulan Daiichi'nin tasarım haklarının şirketin kendi içerisinde tutulması kararının 2014'te alındığını söyledi.

Türkiye'nin ilk yerli OEM seviye multimedya sistemini geliştirmek için küçük bir tasarım ekibiyle 2016'da Bursa'da Daiichi'nin ilk AR-GE merkezini kurduklarını anlatan Yürüklü, "İkinci AR-GE merkezi için özellikle Bilişim Vadisi'ni seçtik. Burası otomotiv yan sanayinin bir odak noktası olacak gibi duruyor. Dolayısıyla bizim de burada olmamız gerekiyor." dedi.

Burada sistem ve yazılım mühendisliği ekiplerinin olacağını dile getiren Yürüklü şunları kaydetti:

"Son 6 yılda hep multimedya geliştirmiştik otomotiv için. Artık stratejik kararla gösterge paneli tasarımına başladık. Bunun bir sonrası da bilgi eğlence sistemleri kontrol ünitesi dediğimiz süper bilgisayara giden güçlü bir bilgisayarla display adına ne varsa, klima ünitelerinden ya da yolcu tarafı eğlence sistemi diyebileceğimiz hepsini birden yöneten domain kontrol ünitesi. Aslında hemen bir sonraki hedefimiz de bu."

Konuşmaların ardından AR-GE merkezinin açılış kurdelesi kesildi.

- Daiichi'nin yeni AR-GE merkezi

Verilen bilgiye göre, Daiichi'nin Bilişim Vadisi'nde kurulan AR-GE merkezinde toplamda 60 kişilik bir altyapı hazırlanıyor.

Bilişim Vadisi'nin gelişmiş ekosisteminden faydalanılmasının amaçlandığı merkezde yazılım, donanım, sistem, konfigürasyon, siber güvenlik ve fonksiyonel güvenlik mühendisliği alanlarında uzman AR-GE personeli görev yapacak.

Merkezde otomotiv seviyesi araç içi bilgi eğlence sistemleri, gösterge paneli, domain kontrol ünitelerine odaklanılacak.

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