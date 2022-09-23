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Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

AA

Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hacı Hızır Mahallesi İnönü Caddesi Cumhuriyet Parkı mevkisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.A. (19) ile D.İ. (19) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kavga, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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