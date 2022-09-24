Kocaeli'de servis minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

D-605 kara yolu Yassıbağ Mahallesi'nde İzmit istikametine giden S.Ö. idaresindeki servis minibüsü ile şantiye alanından yola çıkan kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü S.Ö. ile araçtaki biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.