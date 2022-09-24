Bakan Yardımcısı Alpkan, GTÜ'de mezuniyet törenine katıldı

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KOCAELİ (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

GTÜ Kongre Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Alpkan, GTÜ'nün Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu kaydetti.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar da üniversitelerinin akademik ve sosyal olarak dünyadaki gelişmiş üniversitelerden hiçbir farkı olmadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından GTÜ'nün yeni mezunları keplerini havaya fırlattı.

Programa Alpkan ve Mantar ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

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