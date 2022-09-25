Kocaeli'de 28. Yeşil İhsaniye Elma Festivali sona erdi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen 28. Yeşil İhsaniye Elma Festivali'nde en iyi elma ve armut yetiştiricileri belirlendi.

Gölcük Belediyesi ve İhsaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle düzenlenen festivalde, en iyi elma ve armut yetiştiricileri yarıştı.

İhsaniye kent meydanında düzenlenen festivalin ödül töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, festivali, İhsaniye'de yetiştirilen meşhur elma ve Gölcük armudunu tanıtmak, müstahsilleri desteklemek amacıyla düzenlediklerini ifade etti.

Sezer, daha sonra dereceye giren meyve yetiştiricilerine ödüllerini verdi.​​​​​​​



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