Kocaeli'de otomobilin çarptığı yabancı uyruklu çocuk yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yavuzselim Mahallesi Ankara Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Ahmet A'ya (12) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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