Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Karate1 Series A müsabakaları sona erdi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Karate1 Series A müsabakaları tamamlandı.

Dünya Karate Federasyonunca Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 3 gün süren organizasyona, 75 ülkeden 1065 sporcu katıldı. Müsabakalarda 64'ü milli, 136 Türk sporcu tatamiye çıkarak madalya mücadelesi verdi.

Şampiyonada alınan sonuçlar şöyle:

"Erkekler kata takım

1- Türkiye

2- Kuveyt

3- Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü

3- Mısır





Erkekler kata

1- Ghaly Karim (Mısır)

2- Mohamed Zeyad Mohamed (Mısır)

3- Hung Ho Wai Howard (Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi)

3- Elghobashy Mostafa (Mısır)





Erkekler kumite 84 kilo üstü

1- Nematı Mahmoud (İran)

2- Ömer Faruk Arslan (Türkiye)

3- Belhamel Moussa (Cezayir)

3- Zitouni Oussama Baha Eddine (Cezayir)





Erkekler kumite 84 kilo

1- Khodabakhshi Mahdi (İran)

2- Hasan Arslan (Türkiye)

3- Gilanpoor Mohammadreza (İran)

3- Sonnykh Valerii (Ukrayna)





Erkekler kumite 75 kilo

1- Maric Ljubisa (Sırbistan)

2- Ömer Faruk Yürür (Türkiye)

3- Salapura Djordje (Sırbistan)

3- Durham Mıtchel Joseph (Avustralya)





Erkekler kumite 67 kilo

1- Mohamed Moamen (Mısır)

2- Kamal Damir (Kazakistan)

3- Nemati Morteza (İran)

3- Rzazade Nuran (Azerbaycan)





Erkekler kumite 60 kilo

1- Burak Özdemir (Türkiye)

2- Meskini Ali (İran)

3- Meziane Rayan (Fransa)

3- Aly Zyad (Mısır





Kadınlar kata takım

1- Mısır

2- İran

3- Türkiye

3- Mısır





Kadınlar kata

1- Lo Sum Man (Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi)

2- Xenou Georgia Archontia (Yunanistan)

3- Afsaneh Mahsa (İran)

3- Kato Kurumi (Japonya)





Kadınlar kumite 68 kilo üstü

1- Quintal Catzin Guadalupe (Meksika)

2- Hira Nur Kasatura (Türkiye)

3- Mostafa Dina (Mısır)

3- Krešić Stefani (Bosna Hersek)





Kadınlar kumite 68 kilo

1- Elmadany Ola (Mısır)

2- Becırovıc Sadea (Hırvatistan)

3- Zorko Mıa Greta (Hırvatistan)

3- Sombe Thalya (Fransa)





Kadınlar kumite 61 kilo

1- Avazeri Lea (Fransa)

2- Khamis Reem (Almanya)

3- Aly Noursin (Mısır)

3- Hassan Basmala (Mısır)





Kadınlar kumite 55 kilo

1- Abouriche Louiza (Cezayir)

2- Gizem Bugur (Almanya)

3- Damla Ocak (Türkiye)

3- Sadigova Madina (Azerbaycan)





Kadınlar kumite 50 kilo

1- Teymurova Fidan (Azerbaycan)

2- Sgardelli Ema (Hırvatistan)

3- Selva Nur Akkurt (Türkiye)

3- Sevil Baş (Türkiye)"

Yarışlar sonunda dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri verildi.

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