Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde 133 sikke ve metal heykel ele geçirildi

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu İhsaniye Mahallesi'nde oturan B.K'nin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine operasyon yapan ekipler, aramalarda, tarihi eser niteliğinde 133 sikke ve metal heykel ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.