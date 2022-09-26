Kocaeli'de çukura düşen yavru köpeği belediye ekipleri kurtardı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 metrelik çukura düşen yavru köpek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Arslanbey Mahallesi'nde çalışma sırasında köpek sesi duyan Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü A Takımı ekipleri, yaklaşık 3 metrelik çukurda köpek yavrusu bulunduğunu belirledi.

Merdivenle çukura inen ekipler, mahsur kalan köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Ekipler, uzun süredir aç, susuz kaldığı düşünülen köpeğe su ve yiyecek verdi. Genel sağlık durumunun iyi olan yavru köpeği ekipler, çukurun yakınında bulunan annesinin yanına bıraktı.





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