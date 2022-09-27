Başiskele'de sokak hayvanları için geçici rehabilitasyon merkezi açılıyor

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KOCAELİ (AA) - Başiskele Belediyesince yapımına başlanan Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi'nin inşa çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sokaktaki tüm canlılara mama ve yem desteği sağlayan, veterinerlik hizmeti veren Başiskele Belediyesinin, Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi ile can dostlarına sıcak yuva kazandıracağı belirtildi.

Belediye Başkanı Yasin Özlü öncülüğünde, ilçede her canlıya uygun ve doğaya saygılı güzel işler hayata geçirildiği vurgulanan açıklamada, "Mayıs ayı sonlarında ilk kazması vurulan can dostlarımızın yeni tesisinde, idari bina ve hayvan barınaklarının inşaatında çalışmalar hızla sürüyor. Hummalı şekilde çalışmalarına devam eden ekipler, kış ayları girmeden sokak hayvanlarının yeni yuvasını hazır hale getirecek." bilgisine yer verildi.

Sokak hayvanlarının tedavi, bakım, beslenme ve rehabilitasyonu gibi daha birçok ihtiyacının karşılanacağı bakımevinin, Sepetlipınar Mahallesi'nde inşa edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaklaşık 6 bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilecek bakımevi, 164 metrekare idari bina, 435 metrekare barınaklardan oluşacak. İdari binada 2 veteriner odası, ameliyathane, muayene odası, seminer odası ve bekleme odası yer alacak. Kedi ve köpeklerin yanı sıra kuşların da yuvası olacak. Kentteki yabani hayatın korunması, kuş popülasyonunun çeşitlenmesi ve artırılması için kuş yuvaları da yer alacak."



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