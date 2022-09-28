Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tır devrildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tır devrildi

AA

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tır devrildi

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tekstil malzemesi yüklü tır devrildi.

M.C. idaresindeki 27 HG 628 plakalı tır, otoyolun İzmit Doğu gişeleri bağlantı yolunda devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, bağlantı yolu trafiğe kapandı.

Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve otoyol ekipleri, aracın kaldırılması için olay yerine vinç çağırdı.

Yola saçılan malzemelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de 15 bin 800 boş, 89 bin 600 doldurulmuş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 15 bin 800 boş, 89 bin 600 doldurulmuş ...
Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ...
İnşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER İnşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'de inşaat alanına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de inşaat alanına devrilen otomobilin ...
Donanma Komutanlığı'nda bakıma alınan gemiden denize düşen 4 askerden 1'i şehit oldu (2)
YEREL HABERLER Donanma Komutanlığı'nda bakıma alınan gemiden denize ...
Kocaeli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kocaeli'de tersanede iş kazası geçiren askerler hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de tersanede iş kazası geçiren askerler ...
Donanma Komutanlığı'nda bakıma alınan gemiden denize düşen 4 asker kurtarıldı
YEREL HABERLER Donanma Komutanlığı'nda bakıma alınan gemiden denize ...
Başiskele'de sokak hayvanları için geçici rehabilitasyon merkezi açılıyor
YEREL HABERLER Başiskele'de sokak hayvanları için geçici ...
Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu
Kocaeli'de 2 milyon 30 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 2 milyon 30 bin makaron ele geçirildi
Kocaeli'de cezaevi firarisi ağaçlık alanda saklanırken yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de cezaevi firarisi ağaçlık alanda ...
KSO Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi:
YEREL HABERLER KSO Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranlarını ...
Kocaeli'den 2 sürat patenci TOHM'a katılmaya hak kazandı
YEREL HABERLER Kocaeli'den 2 sürat patenci TOHM'a katılmaya hak ...
Kocaeli'de çıkan kavgada makasla yaralanan kişiyle baygınlık geçiren kadın hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de çıkan kavgada makasla yaralanan kişiyle ...
Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen elektrikli ...
Kocaeli'de çukura düşen yavru köpeği belediye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kocaeli'de çukura düşen yavru köpeği belediye ...
Kaçak midye avcıları, dalgıç polislere yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak midye avcıları, dalgıç polislere yakalandı
Kocaeli'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yeni eğitim öğretim yılı hazırlığı
YEREL HABERLER Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yeni eğitim ...
Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde 133 sikke ve metal heykel ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde 133 sikke ve metal ...
Kocaeli jandarma ekibi, PKK şüphelisini İstanbul'da yakaladı
YEREL HABERLER Kocaeli jandarma ekibi, PKK şüphelisini İstanbul'da ...
Kocaeli'de deposunda kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirilen zanlıya gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli'de deposunda kaçak cep telefonu aksesuarları ...
Kocaeli'de terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.