Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ilerleyen S.Ü. idaresindeki 34 COP 213 plakalı otomobil, Park Caddesi'nde seyir halindeki O.G'nin kullandığı 41 JA 821 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

Otomobil sürücüsü O.G. ile 34 COP 213 plakalı otomobilde bulunan F.Ü. ve U.B.Ü. (9) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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