Kocaeli'de Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı tanıtıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SUMP) tanıtıldı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2014 yılında Ulaşım Master Planı hazırladıklarını belirtti.

Gelişen şehir şartları nedeniyle master planı verilerinde güncellenmeye ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Büyükakın, şunları söyledi:

"İki önemli kavram var; sürdürülebilirlik ve mobilite kavramları. Aslında insanların yürüyebileceği alanların miktarını artırmayı, bisikletle gidebilecekleri alanların miktarını artırmayı, bunu yaptığımızda araçları daha az kullanmayı ve karbon emisyonunu azaltmayı hedefliyoruz. Öncü proje yapıyoruz. Bunu yapan şehirler, gelecek nesillere bir yaşam bırakmış olacak. Şehirdeki insan hareketliliğinin artırılmasını, insan öncelikli şehir yaşamının inşa edilmesini hedefliyoruz. Bu aslında mutlu şehre giden yolda atılması gereken adımlardan da bir tanesi.



Şehrin geleceği açısından son derece kıymetli çalışma. Bu çalışmadan çıkacak sonuçlar, vatandaşların mobilitesini yani hareketliliğini kolaylaştıracak. Bisiklet yollarının uzunluğu artacak, insanların dolaşımı trafik dolaşımı tarafından engellenmeyecek ya da araçların bir an önce daha hızlı gidebilmesi için yapabildiğimiz kara yolları insanların denize erişiminin önünde büyük bariyerler olarak durmayacak."



Konuşmanın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hazırlanan ve Avrupa Birliğinden (AB) fon kazanan SUMP kamuoyuna tanıtıldı.

İki yıl sürecek plan, sürdürülebilir, adil, erişilebilir, entegre ve kapsayıcı bir ulaşım sistemi oluşturmak, otomobil bağımlılığını azaltarak trafik hacimlerini ve sıkışıklığını azaltmak, yaya ve bisikletli ulaşımın artırılması gibi insan yaşamının kalitesini artıracak temel ihtiyaçlara odaklanacak.

Programa, proje paydaşları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



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