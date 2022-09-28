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Kocaeli'de yakalanan terör şüphelisi tutuklandı

AA

Kocaeli'de yakalanan terör şüphelisi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gözaltına alınan yabancı uyruklu terör şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu A.C.E.V'nin geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği bilgisini edinen polis çalışma gerçekleştirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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