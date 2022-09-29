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Bakan Karaismailoğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı Işık Görme Töreni'ne katıldı:

AA

Bakan Karaismailoğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı Işık Görme Töreni'ne katıldı:

KOCAELİ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bölge ayrımı gözetmeden, siyasal tercihlere bakmadan, nerenin yola ihtiyacı olursa oraya yol yapmayı ilke edindiklerini belirterek, "Bizim hizmet anlayışımıza göre, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir.' Bizler başkaları gibi algı oyunlarıyla iftiralarla halkımızı yanıltmıyoruz. Başlayan yatırımları toprakla kapatmıyoruz." dedi.

Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı Işık Görme Töreni'ne katılan Karaismailoğlu, ülkenin güçlü sanayisinin simgesi Kocaeli'de, ulaşım kalitesini daha da yukarılara taşımak adına çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Karaismailoğlu, 14 Haziran 2021'de Gebze-OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nın tünel kazı çalışmalarını başlattıklarını, aradan geçen 15 aylık sürede 7/24 esasına göre çalışarak hatta büyük ilerleme kaydettiklerini aktararak, "Verdiğimiz tüm sözleri tutmak için çalışıyor, halkımıza hizmet etmek için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve haberleşmede 20 yıldır büyük bir atılım gerçekleştirdiklerine işaret eden Karaismailoğlu, 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yılda gerçekleştirdiklerini, dünyayı Türkiye'ye bağladıklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, ilmek ilmek ördükleri bu sistemde demir yollarının modernleştirilmesi adına da çok çalıştıklarını anlatarak, Türkiye'de demir yolları reformunu başlattıklarını, atıl kalan demir yollarına büyük yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini dile getirdi.

- "14 şehir içi raylı sistem hattımızda da inşaatlarımız devam ediyor"

Karaismailoğlu, Türkiye'yi demir ağlarla örmeye devam edeceklerini vurgulayarak, demir yolları için teknolojik altyapı ve hizmet süreçleri standartlarını belirlediklerini, özellikle dijitalleşmiş, güvenli bir demir yolu ağı için çalıştıklarını belirtti.

Yerli ve milli teknolojileri üretmenin, hat kapasite alanını genişletmenin, mevcut hatları rehabilite etmenin, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılığı geliştirmenin öncelikleri olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Bir yandan şehirlerarası demir yolu ağını geliştirirken diğer yandan ülkemizdeki şehir içi raylı sistem yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Türkiye genelinde 12 şehrimizdeki toplam 812 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattı işletiliyor. Bu hatların 312,2 kilometrelik bölümü Bakanlığımız tarafından yapılarak hizmete açılmıştır. Ayrıca Bakanlığımız tarafından yapımı devam eden 14 şehir içi raylı sistem hattımızda da inşaatlarımız devam ediyor. Bunların toplam uzunluğu 185 kilometredir." diye konuştu.

Bu yatırımların en önemlileri arasında Gebze OSB Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı bulunduğuna değinen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"15,4 kilometre çift hat sistemiyle inşa ettiğimiz hattımızda 11 istasyon var. Saatte 90 kilometre tasarım hızındaki hattımız için 28 aracı da projemiz kapsamında hizmete alacağız. Metro araçlarımız yüzde 60 yerlilikle Türkiye'de üretilmektedir. Araçlarımız tam sürücüsüz olarak modern teknolojiye uygun tasarlandı. Ayrıca sözleşme kapsamında, OSB istasyonunun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde 92 bin 984 metrekarelik depo ve bakım alanı inşa ediyoruz. Metro hattı inşaatında bugün itibarıyla yüzde 63 oranında ilerleme sağladık. Proje kapsamındaki toplam 27 bin 354 metrelik tünelin 26 bin 316 metresinin kazısını tamamladık. Hedefimiz; projenin Gebze OSB-Gebze Gar (Marmaray) arasını, yani 11,5 kilometrelik kesimini, 2023 yılının sonunda, Gebze Gar-Darıca Sahil arasındaki 4 kilometrelik kesimini de 2024 yılında hizmete açmaktır. Bu tünelin ucunda gördüğümüz ışık, yalnızca ticaretin, kalkınmanın, seyahatin değil, aynı zamanda 2023'ün ışığıdır."

- "Örnek gösterilen projeler yapmayı sürdürüyoruz"

Karaismailoğlu, bugün ayna birleşimini yapacakları hattın, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Gebze ve Darıca ilçeleri arasındaki kara yolu bağlantısına alternatif bir tercih olacağından bahsederek, bu şekilde bölgeler arasındaki ulaşım ağının çok daha güçleneceğini, hattın tamamlanmasıyla Gebze ile Darıca arasındaki ulaşım süresini 1 saatten 24 dakikaya indireceklerini bildirdi.

Hattın günde 330 bin yolcu kapasitesine sahip olacağını, bu hatla 2023'ten 2047'ye kadar 25 yıllık perspektifte ciddi ekonomik tasarruflar elde edeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Hatla önümüzdeki 25 yılda, kara yolu bakım ve işletme kazancımız 356 milyon avro, kaza maliyetlerinin azalmasından kaynaklı kazancımız 7,5 milyon avro, hava, toprak su temizliği ile iklim, yeşil alan ve biyolojik çeşitlilik şeklindeki dışsal fayda olarak da yaklaşık 9,5 milyon avro, zaman kazancı olarak 2 milyar 361 milyon avro olmak üzere toplamda 2 milyar 734 milyon avro kazanç sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, dünyaya liderlik edecek güç ve kaynaklara sahip Türkiye'nin ilelebet payidar kalmasının, çalışmaktan, üretmekten, yerli ve milli teknolojiler geliştirmekten geçtiğine dikkati çekerek, "Kim ne derse desin, biz sizlerden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışıyor, örnek gösterilen projeler yapmayı sürdürüyoruz." dedi.

Bu projelerle ülkeye kazandırdıkları eserlerle vatandaşları çok daha kısa sürede çok daha konforlu ve emniyetli bir şekilde sevdiklerine ulaştırdıklarının altını çizen Karaismailoğlu, Darıcalı vatandaşları da çok daha kısa sürede hem Gebze'ye ve hem de Marmaray'a, hızlı trene bağlayacaklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, teknoloji ve sanayinin nabzının attığı bu bölgelere alternatif ulaşım sistemleri kurduklarını anlatarak, "Kocaeli için, İstanbul için, Marmara için ne yapsak yeridir, yerindedir. Kara, hava, deniz ve demir yollarında yaptığımız her bir kilometre yolu akarsuya benzetiyoruz. Zira her bir yolumuz, yapıldığı, geçtiği ve etkilediği bölgelerin üretimine, istihdamına, ticaretine, kültür ve turizmine ciddi katkılar sağlıyor. Bölge ayrımı gözetmeden, siyasal tercihlere bakmadan, nerenin yola ihtiyacı olursa oraya yol yapmayı ilke edindik. Bizim hizmet anlayışımıza göre, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir.' Bizler başkaları gibi algı oyunlarıyla iftiralarla halkımızı yanıltmıyoruz. Başlayan yatırımları toprakla kapatmıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Son 20 yılda ülkemizin her karış vatan toprağına hizmetlerimizle mührümüzü vurduk"

Karaismailoğlu, 2 Ekim'de Kadıköy-Pendik Metro Hattı'nın devamı niteliğindeki Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın açılışını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda tamamladığımız Kadıköy-Pendik arasında çalışan metro hattımızı 7,4 kilometre daha uzatarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar ulaştırıyoruz. Pendik D-100 ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki Fevzi Çakmak, Yayalar, Şeyhli, Kurtköy mahallelerini de metroyla buluşturuyoruz.

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' düsturuyla nice yatırım ve dev proje AK Parti döneminde hayata geçti. Son 20 yılda ülkemizin her karış vatan toprağına hizmetlerimizle mührümüzü vurduk. Kara, hava ve demir yollarımızla ulaşımı; hızlı, güvenli, konforlu hale getirerek trafiğin ve hareketliliğin önündeki engelleri kaldırdık. Konforlu ve emniyetli yollarımızla ulaşımın kalitesini yükselttik. Türkiye'nin önümüzdeki 30 yıllık projelerini de bugünden tasarladık. Tüm ulaştırma modlarımız için 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'mızı hazırladık. Sağduyulu ve kadirşinas halkımız, testiyi kıran ile suyu getireni ayırt etmektedir, edecektir."

Bakan Karaismailoğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı'nın tüm bölümlerinin hizmete açılışında da birlikte olmayı temenni ederek, metro hatlarının yapımına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Karaismailoğlu ve beraberindekiler tünele girdi.

Karaismailoğlu, tünelin diğer tarafındaki çalışanlarla telsiz görüşmesi yaparak aradaki son kısmın da açılması talimatını verdi.

İş makinesiyle yapılan çalışma sonucunda son kısım da açılarak tünelde ışık görüldü. Açılan kısımdan işçiler Türk bayrağıyla çıktı. İşçileri tebrik eden ve işçilerin verdiği Türk bayrağını alan Karaismailoğlu, hizmetin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Karaismailoğlu ve beraberindekiler, tünelde işçilerle fotoğraf çektirdi.

Törene, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri İlyas Şeker ve Sami Çakır, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, diğer protokol üyeleri ve şantiyedeki çalışanlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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