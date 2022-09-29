Kocaeli'de "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ve Dilovası ilçelerinde, "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında program düzenlendi.



4 Temmuz Mahallesi okullar bölgesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen farkındalık etkinliğine, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Nail Dalsar, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Yüksel Türközü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Uygulamada, araç sürücülerine trafik kurallarını hatırlatan bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Dalsar, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, her alanda olduğu gibi yaya önceliği ve trafik güvenliğinin sağlanmasında da çok önemli projeler ortaya koyduğunu belirterek, "'Öncelik hayatın, öncelik yayanın, yayalar kırmızı çizgimizdir, geçiş hakkı yayaların' sloganlarıyla bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Araç sürücülerinden ricamız, yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlayalım, eğer yayalarımız varsa onlara öncelik verelim." dedi.

- Dilovası

Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Ortaokulu-Lisesi önünde başlatılan etkinliğe, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.



Programda konuşan Kubilay, yaya kaldırımlarının birini sembolik olarak boyayarak bir kez daha "Yayalar bizim kırmızı çizgimiz" dediklerini belirterek, "Trafik güvenliği, yayalarımızın güvenliği bizim için çok önemli. Tüm vatandaşlarımızı bir kez daha yaya güvenliğine dikkat çekmeye, yayalarımıza öncelik tanımaya davet ediyoruz ve 'Yayalar bizim önceliğimiz ve hayata saygı duruşu' diyoruz." ifadelerini kullandı.



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