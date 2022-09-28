Kocaeli'de otomobilin çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta oynarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden yabancı uyruklu çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Yenidoğan Mahallesi Mürsel Paşa Caddesi'nde dün H.A'nın kullandığı 41 AFF 166 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 4 yaşındaki Hattap Yusuf Alhamad'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Çocuğun cenazesi, Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınıp dua edildikten sonra Köprübaşı Camisi'ne götürüldü.

Alhamad'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan dün gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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