Kocaeli’de "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği kapsamında yaya geçitleri boyandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği gerçekleştirildi.

İzmit ilçesinde Cumhuriyet Bulvarı Alemdar Caddesi'nde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya kapsamında program düzenlendi.

Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Serhan Aksoy ve öğrenciler yaya geçidini kırmızıya boyadı ve sürücülere broşür dağıttı.

Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, gençlerin ve çocukların çalışmalarıyla yayalara öncelik vereceklerini dile getirerek, "Sürücülerden şunu talep ediyorum; Lütfen yayalar geldiğinde öncelik versinler. Trafik kazalarındaki ölümlerden dolayı hepimiz üzülüyoruz. Hepimiz yayalara saygılı olmak zorundayız." dedi.

Tipioğlu ise trafikte yaşanan kazaların maddi-manevi telafisi olmayan kayıplara sebebiyet verdiğine işaret ederek, "Yapılan çalışmalar neticesinde 2021 ve 2022 yılı mukayese edildiğinde Kocaeli'de ölümlü kazalarda yüzde 20'ye yakın oranda azalma olduğunu memnuniyetle görüyoruz ama bunun yeterli olmadığını, trafikte bir canın bile çok kıymetli olduğu desturundan hareketle sıfır toleransla çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.













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