Kocaeli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Anadolu Otoyolu Muallimköy Mahallesi mevkisinde M.S. idaresindeki 34 CUZ 477 plakalı tır, B.T. yönetimindeki 34 TK 7125 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





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