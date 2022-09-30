Gebze'de belediye personeli bulduğu para ve ziynet eşyasını sahibine teslim etti

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye personeli, bulduğu para ve ziynet eşyasını sahibine ulaştırdı.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Necati Ağkurt, çalıştığı esnada bulduğu çantanın içinde ziynet eşyası ve para olduğunu fark etti.

Bunun üzerine Ağkurt, çantayı sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ağkurt'u makamında ağırlayarak, ödül takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükgöz, "Ahlaki ödevi yerine getiren duyarlı personelimizin dikkati sayesinde bulunan emanet sahibine ulaştırıldı. Bu güzel davranış umarız ki örnek olarak çoğalır. Mesai arkadaşımıza bir kez daha teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.





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