Kocaeli'de 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 3 kilo 700 gram esrar ile 435 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kilo 700 gram esrar ile 435 gram kenevir tohumu ele geçirdi.



Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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