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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebze'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA

Gebze'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Güzeller Mahallesi 904 Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, çatıda hasar meydana geldi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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