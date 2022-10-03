Kocaeli Sanayi Odası üyeleri sandık başında

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odasının (KSO) meslek komite ve meclis üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimlerde oy verme işlemi başladı.

Oda binasında kurulan 9 sandıkta üyeler oylarını kullanıyor.

Mevcut başkan Ayhan Zeytinoğlu'nun tek listeyle girdiği seçimlerde, 2 bin 392 üye oy kullanabilecek.

Seçimler sonucunda 38 komitede toplam 192 komite üyesi ve 77 meclis üyesi belirlenecek.

Yönetim kurulu seçimleri ise 10 Ekim Pazartesi günü yapılacak.

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