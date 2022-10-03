Kocaeli'de başı demir boruya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde başı demir boruya sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Değirmendere Merkez Mahallesi'nde bir köpeğin başının demir boruya sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, boruyu keserek hayvanı kurtardı.

Köpek, daha sonra veterinere teslim edildi.

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