Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kirazpınar Mahallesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi istikametinde seyreden M.S. idaresindeki 59 AB 661 plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi.



İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı yaralı sürücü, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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