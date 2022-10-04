Kocaeli'de bir DEAŞ şüphelisi yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbirleri uygulandı.

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