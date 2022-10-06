İzmit Körfezi'nden alınan anaç balıklardan 6 bin yavru elde edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit Körfezi'nden alınan anaç balıklardan 6 bin yavru elde edildi

AA

İzmit Körfezi'nden alınan anaç balıklardan 6 bin yavru elde edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, "İzmit Körfezi Balıklandırma" Projesi kapsamında üretilen 6 bin balık yavrusu İzmit Körfezi'ne salınacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, canlı popülasyonunun artırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında, binlerce balığın İzmit Körfezi ile buluşturulduğu bildirildi.

Açıklamada, yeni yavru salımı için çalışmaların sürdüğü aktarılarak, körfezden alınan anaç balıklardan yeni yavrular elde edildiği belirtildi.

Bu zamana kadar İzmit Körfezi'nden alınan anaç balıklardan elde edilen 30 bin balık yavrusunun tekrar buraya bırakıldığına değinilen açıklamada, "Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünde İzmit Körfezi'nden alınan anaç kalkan balığından yeni yavrular elde edildi. Suni ortamlarda üretilen kalkan balığı yavruları İzmit Körfezi'ne bırakılmak için gün sayıyor. Üretimi dünyada birkaç ülkede yapılabilen kalkan balığı, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünde üretiliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İzmit Körfezi'nden alınan anaç kalkan balığından bu yıl üretilen yavruların 120. güne ulaştığı, markalanan 6 bin balık yavrusunun 5 Kasım'da Karamürsel'den İzmit Körfezi'ne bırakılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kandıra'nın su altı zenginlikleri ve doğal güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Kandıra'nın su altı zenginlikleri ve doğal ...
Kocaeli'de İl Koordinasyonu Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de İl Koordinasyonu Kurulu Toplantısı yapıldı
MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de yapılacak
YEREL HABERLER MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı ...
Kocaeli'de minibüsün panelvana çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de minibüsün panelvana çarptığı kazada 2 kişi ...
Deredeki köpük, mevsim dönüşümündeki sıcaklık farkından oluşmuş
YEREL HABERLER Deredeki köpük, mevsim dönüşümündeki sıcaklık ...
Kocaeli'de demir kapıya sıkışan kirpiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kocaeli'de demir kapıya sıkışan kirpiyi itfaiye ...
Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de öğrencilerden lösemi hastası Cemre'ye sürpriz doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Kocaeli'de öğrencilerden lösemi hastası Cemre'ye ...
Kocaeli'de mutfakta çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Kocaeli'de mutfakta çıkan yangın hasara neden oldu
Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi ...
Kocaeli'de bir araçta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir araçta 800 paket kaçak sigara ele ...
Kocaeli'de lise öğrencisi kavgada bıçakla yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de lise öğrencisi kavgada bıçakla yaralandı
Yangında dumandan etkilenen kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Yangında dumandan etkilenen kadın itfaiye ...
Kocaeli'de yangında mahsur kalan kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de yangında mahsur kalan kadın kurtarıldı
Karamürsel'de "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği
YEREL HABERLER Karamürsel'de "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği
Kocaeli'de sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
YEREL HABERLER Kocaeli'de sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz ...
Kocaeli'de "Sıfır Atık Festivali" düzenlenecek
YEREL HABERLER Kocaeli'de "Sıfır Atık Festivali" düzenlenecek
Kocaeli'de karısını darbederek öldürmekle suçlanan sanığın yargılanması sürüyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de karısını darbederek öldürmekle suçlanan ...
Otomobil sporları tutkunu iki engelli, yarış pistinde sürüş deneyimi yaşadı
YEREL HABERLER Otomobil sporları tutkunu iki engelli, yarış pistinde ...
Kocaeli'de bir DEAŞ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir DEAŞ şüphelisi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.