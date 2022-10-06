İzmit Körfezi'nden alınan anaç balıklardan 6 bin yavru elde edildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, "İzmit Körfezi Balıklandırma" Projesi kapsamında üretilen 6 bin balık yavrusu İzmit Körfezi'ne salınacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, canlı popülasyonunun artırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında, binlerce balığın İzmit Körfezi ile buluşturulduğu bildirildi.

Açıklamada, yeni yavru salımı için çalışmaların sürdüğü aktarılarak, körfezden alınan anaç balıklardan yeni yavrular elde edildiği belirtildi.

Bu zamana kadar İzmit Körfezi'nden alınan anaç balıklardan elde edilen 30 bin balık yavrusunun tekrar buraya bırakıldığına değinilen açıklamada, "Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünde İzmit Körfezi'nden alınan anaç kalkan balığından yeni yavrular elde edildi. Suni ortamlarda üretilen kalkan balığı yavruları İzmit Körfezi'ne bırakılmak için gün sayıyor. Üretimi dünyada birkaç ülkede yapılabilen kalkan balığı, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünde üretiliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İzmit Körfezi'nden alınan anaç kalkan balığından bu yıl üretilen yavruların 120. güne ulaştığı, markalanan 6 bin balık yavrusunun 5 Kasım'da Karamürsel'den İzmit Körfezi'ne bırakılacağı kaydedildi.

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