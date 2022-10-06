Kocaeli'de Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İlçede bir araya gelen katılımcılar, ellerinde pankartlarla sahilde yürüdü.

Fiziksel aktivite ve düzenli yürüyüşün hayattaki önemine değinen İlçe Sağlık Müdürü Ferhan Uğur, yürüyüş yapmanın tüm yaştaki bireyler için en yaygın ve kolay uygulanabilen bir aktivite olduğunu kaydetti.

Etkinliğe, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Emniyet Müdürü Nail Dalsar, Uğur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, kurum müdürleri, okul müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı.





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