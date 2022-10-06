Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Mevlit Kandili mesajı

KOCAELİİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, Kocaeli halkının ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutladı.

İnsanlığa örnek bir yaşam sunan Hz. Muhammed'in, doğum gününün yaşamındaki incelikleri idrak etmek ve uygulamak için iyi bir fırsat olduğuna işaret eden Büyükakın, "1400 yıldır milyarlarca insanın benimsediği ilim, sanat, tevazu, barış, merhamet, kardeşlikle kısaca örnek bir insan olmakla örülü olan Hz. Muhammed'in yaşamına daha dikkatle bakacağız. Ufkumuz yeniden aydınlanacak, kalplerimizdeki umudu çoğaltacağız. Bu mübarek günde dikkatimizi Peygamberimizin sözlerine, hadislerine yöneltmemizin bilhassa gerekli olduğu kanaatindeyim. Onun, 'Birbirinize kin gütmeyin, haset etmeyin, birbirinizden yüz çevirmeyin; kardeş olun' hadis-i şeriflerinin, hayatımız boyunca bir düstur olarak bize yol göstereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.







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