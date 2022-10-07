Kocaeli'de evde çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Mustafapaşa Mahallesi 721. Sokak'taki 2 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde evdeki Büşra K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kızın cenazesi, otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Lise öğrencisi Büşra K'nin, bir süredir annesi ve kardeşleriyle dedesine ait yangın çıkan evde yaşadığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.