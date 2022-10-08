Kocaeli'de Gıda Üretim Tesisi inşa çalışmaları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, olası bir afette hizmet vermesi planlanan Gıda Üretim Tesisi inşa çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olası bir afette Marmara Bölgesi'ne hizmet sunması için projelendirilen Gıda Üretim Tesisi'nde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü olan Kocaeli'nin, depremin ardından yaralarını sardığı vurgulanarak, "Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla depremde hasar gören binalar yıkılırken, yaşanabilecek yeni afetlere hazır olmak için çalışmalar yapılıyor." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda olası bir afette Marmara Bölgesi'ne hizmet sunması için projelendirilen Gıda Üretim Tesisi'nde çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, 420 günde tamamlanması planlanan Gıda Üretim Tesisi'nde 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisinin yer aldığı, proje içerisinde kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümlerinin bulunduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.